La salud de decenas de pacientes con enfermedades autoinmunes se deteriora en Arequipa, debido a la falta del medicamento biológico Etanercept en el Hospital III de EsSalud Yanahuara. La interrupción del tratamiento, que en algunos casos se prolonga desde diciembre, ha provocado el incremento de dolores, la pérdida de movilidad y un serio retroceso en el tratamiento de las enfermedades.

Los pacientes del servicio de Reumatología protestaron esta mañana para exigir una solución inmediata al desabastecimiento que, según denunciaron, se arrastra desde el año pasado. Kelly, una de las pacientes, explicó que desde hace más de un mes no reciben el fármaco, pese a que su aplicación debe ser continua, de manera semanal o quincenal, según prescripción médica.

El Etanercept es fundamental para frenar el avance de enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, entre otras. La suspensión del tratamiento biológico no solo anula los beneficios alcanzados, sino que obliga a reiniciar todo el proceso terapéutico, hecho que expone a los pacientes a un mayor deterioro de su salud.

A esta problemática se suma la falta de reactivos para los exámenes de laboratorio, indispensables para la renovación semestral de los expedientes médicos.

Lizet Ramos, paciente con artritis, indicó que su tratamiento está suspendido desde hace dos meses y recordó que en setiembre del año pasado ya se registró una interrupción similar. La paciente lleva cuatro años de tratamiento.

La incertidumbre y la falta de información oficial también impactan en la salud emocional de los pacientes y sus familias. Beatriz, familiar de una paciente con artritis, denunció que su hermana no recibe el medicamento desde diciembre de 2025. “No hay ninguna respuesta y esa angustia termina agravando su enfermedad”, manifestó a Correo.

Ante este escenario, los pacientes solicitaron la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo, al advertir que la falta de medicamentos vulnera su derecho a la salud y pone en riesgo su calidad de vida.

