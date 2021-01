Arequipa. Más de una semana ha pasado desde que el chofer de transporte interprovincial Alan V. S., su esposa Yuli P. R. y su hija de 8 años desparecieron misteriosamente y aún sus familiares desconocen sus paraderos.

La razón de la repentina ausencia de la pareja es porque en contra de ellos hay una investigación por un presunto abuso sexual en agravio de sus dos hijas mayores quienes quedaron al cuidado de la abuela materna.

Denuncia

El 4 de enero, la madre de Yuli se presentó en la comisaría de Jerusalén del distrito de Mariano Melgar para denunciar lo que habían vivido sus nietas de 15 y 14 años desde el 2016.

Según el relato de la denunciante, la mayor de sus nietas le dijo que su padre biológico, Alan V.S., había abusado de ella desde que tenía 11 años hasta enero de 2020, incluso a fines de 2019 habría quedado embarazada y para no dejar rastro de ello, Alan y su esposa le dieron de tomar pastillas abortivas.

El mismo abuso habría sufrido la segunda de sus hermanas hasta diciembre de 2019 y que todo había ocurrido en la casa que compartían en el distrito de Mariano Melgar. Todo esto habría tenido conocimiento la madre de las adolescentes.

Tras la denuncia, la Policía junto con la Fiscalía realizaron algunas diligencias con las menores y como no había flagrancia, no se intervino a los esposos.

Desaparecieron en diferentes circunstancias

Cinco días después de la denuncia se produjeron las desapariciones de los padres con la menor de sus tres hermanas.

Lino V.S. contó que su hermano Alan trabaja en una empresa de transporte interprovincial y el sábado 9 de enero acudió a su centro de labores para viajar a Tacna y retornar el mismo día.

Lo que no tiene claro es en qué momento exacto desapareció.

Su extravío fue denunciado el 12 de enero por su madre en la comisaría principal de Mariano Melgar. El mismo día, pero en la dependencia policial de Santa Marta, la madre de Yuli también reportó su ausencia junto a su nieta.

Según el reporte, madre e hija salieron la mañana del domingo 10 de enero de su casa con dirección a la capilla del sector de Buena Vista, en Mariano Melgar y nunca más retornaron.

Las denuncias de las desapariciones y del presunto abuso sexual han sido remitidas a la Divincri y el caso es investigado por agentes del área de Secuestros que busca a los esposos para esclarecer la grave acusación.

Familiares desconocen de lo sucedido y muestran desconcierto

Correo se comunicó con la familia de Yuli que evitó brindar declaraciones por lo delicado del caso, solo la hermana de la desaparecida dijo que la Justicia se encargará de esclarecer todo y agregó que hasta el momento no sabe nada de ella.

Por su parte, Lino V. S, dijo sentirse sorprendido por la denuncia contra su hermano Alan. “Recién nos hemos enterado de la denuncia y me ha sorprendido. Alan siempre se ha portado bien, pero no sé lo que está pasando ahora con él”, dijo al no saber nada de él.

Investigación

la Fiscalía Penal de Mariano Melgar ha iniciado una investigación por el presunto delito de violación sexual contra el transportista.