​Panamericana Sur está liberada para Tacna y Moquegua (FOTOS)

En horas de la mañana decenas de policías realizaron la limpieza de las carreteras, calles y pistas que eran obstruidas por piedras y llantas en la Panamericana Sur y en el valle de Tambo.

Un contingente se encuentra en el sector de Ventillata para garantizar que los manifestantes contra el proyecto minero Tía María, no vuelvan a tomar las carreteras que hasta la mañana de ayer impedían el paso vehicular hacia Tacna, Moquegua e Ilo.

Sin embargo por el temor ante los conflictos, los vehículos interprovincial es evitan su paso por estos sectores, algunos vehículos particulares y motos cumplen el servicio de colectivo para trasladar a los pobladores a sus centros de Labores.

Se supo que hoy los manifestantes se estarían dirigiendo a Mollendo y Matarani para buscar el apoyo de otros gremios y sindicatos.

HECHOS DEL 22 DE JULIO

En el octavo día de paro indefinido contra el proyecto minero Tía María en Islay, los manifestantes radicalizaron su medida de protesta con bloqueos y enfrentamientos con la Policía.

La situación más crítica se vivió en Cocachacra, cuando los efectivos avanzaban con dirección al cuartel de Chucarapi para repeler a unos protestantes que impedían el tránsito. En este encuentro resultó herido el suboficial PNP Ángel Cienfuegos Pucutay, quien fue impactado por una piedra lanzada por la turba que pretendía avanzar por la vía de penetración a Cocachacra. Además, los efectivos Manuel Ramos Crespo y Rony Muñoz Ecos, quienes sufrieron heridas en las piernas por las piedras.

El fiscal Alvaro Torres anoche confimó a Correo que fueron 5 efectivos los heridos y entre los manifestantes no se reportó ninguno.

DESBLOQUEO

Horas antes llegaron a Islay al menos 350 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía para desbloquear la Panamericana Sur lo que consiguieron pese a la oposición. No hubo detenidos ni ciudadanos lastimados, los buses y camiones transitaban con normalidad en horas de la tarde por el puente Santa Rosa, que conduce a Moquegua y Arequipa.

El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló: “El Gobierno está haciendo prevalecer el derecho al libre tránsito que tienen todos los ciudadanos, no solo para movilizarse, sino para que lleguen los alimentos y mercaderías que se necesitan día a día”.

De esta forma, parte de la ayuda destinada por el Ejecutivo para la población afectada por el proceso eruptivo del volcán Ubinas, que se encontraba varada por el bloqueo, siguió su curso.

El general PNP William Ugaz, jefe de la IX Macrorregión Policial, informó que los agentes continuarán en la zona para resguardar el orden y no permitir que se cierren las vías.

Fuentes de la PNP indicaron a Correo que en total habría en Islay 950 efectivos para ubicarse en diferentes sectores para evitar los bloqueos. También se dispuso el traslado de 14 patrulleros y un helicóptero mientras dure el paro.

Los bloqueos no solo se concentraron en el kilómetro 1049 de la Panamericana Sur (sector de Ventillata), también en el óvalo de la carretera Costanera en Matarani, así como piquetes en Chucarapi, La Curva, Santa María y El Arenal.

DERECHO

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo el libre tránsito en la provincia. El defensor Ángel María Manrique estuvo en el lugar de los hechos recogiendo testimonios y garantizando el derecho de los manifestantes, principalmente cuando ocurrían pleitos con la Policía.

La Defensoría informó que no registraron pobladores heridos en postas o comisarías.

MATARANI. Desde las 5:00 horas se cerró el paso a la rotonda de Villalourdes con destino a Matarani, posteriormente la Policía desbloqueó esta arteria replegando a los manifestantes.

Mientras que en el Cercado de Mollendo se cumplió el anuncio de los comerciantes de las calles La Mar e Islay de acatar el paro durante tres días, desde ayer.

Grupos de protestantes se dirigieron al mercado San José, que desarrollaba sus actividades con normalidad. Los comerciantes fueron obligados a cerrar sus puertas en medida de prevención.

A las 6:55 horas volvieron a cerrar la rotonda de Villalourdes, en la parte baja de la ciudad. Piquetes de manifestantes se ubicaron en varias intersecciones de la calles céntricas, esto obligó a los transportistas a usar otras rutas hacia al centro de la ciudad.

En el transcurso de la mañana, los pobladores recorrieron diversas calles con el propósito de que los comercios cerraran sus puertas, consiguiéndolo por el temor a desmanes.

Después se trasladaron a la parte norte para continuar su marcha en las zonas aledañas.

Cerca del mediodía siguieron su recorrido, mientras un grupo de mujeres preparaban sus alimentos en una olla común en la intersección de la calle La Mar e Islay.

Por la tarde, pese a la medida de fuerza, algunos negocios atendieron al público a puerta cerrada, mientras que los bancos y entidades financieras lo hicieron con cautela.

Otros se concentraron en la plaza España de Arequipa, movilizándose a la Plaza de Armas con arengas en contra de Southern.

LO ACUSA

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, usó las redes sociales para pronunciarse y acusó directamente al presidente Martín Vizcarra de enviar al Valle de Tambo a más de 900 efectivos con la finalidad de despejar el puente Santa Rosa y permitir el paso de vehículos varados desde el sábado.

“Los hermanos del valle de Tambo vienen protestando pacíficamente desde el pasado 15 de julio. La Policía Nacional del Perú llega para provocar a la población. No queremos enfrentamientos ni más pérdidas de vidas humanas. Pido al presidente Martín Vizcarra no seguir provocando a la población del valle de Tambo a través de la PNP. Señor presidente, no cometa el mismo error de otros gobiernos pasados”, escribió Cáceres.

Horas más tarde volvió a escribir en sus redes sociales: “Vizcarra, qué te pasa, quieres sangre, piensa, analiza, ordena retiro de la PNP, ordena el retiro de tu gente”. (reproducción textual) El gobernador regional viajó a Cusco para dialogar con su homólogo.

COMISIÓN.- De otro lado, para vigilar el cumplimiento de los derechos ciudadanos durante las protestas que ocurren en Islay, organizaciones civiles de alcance nacional, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos enviaron una comitiva a la provincia.,

PREMIER

El bloqueo de carrete-ras en una democracia es un acto ilegítimo por-que afecta el derecho de los ciudadanos al libre tránsito reiteró el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar.

En diálogo con RPP, Del Solar indicó que el cierre del paso de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, por sector opuesto al pro-ñyecto Tía María afectó la entrega de ayuda a damnificados por el volcán Ubinas.

Informó que dicho tra-mo de la vía será inme-diatamente desblo-queado por la Policía Nacional.

Dijo que el derecho a protestar en una democracia es legítimo, sin embargo, recordó, que el bloqueo de carreteras va contra la ley.

