El pasaje en los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT) se mantendrá en un sol, confirmó el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, tras reunirse hoy con representantes de las concesionarias, la Fiscalía y la PNP.

El burgomaestre precisó que, debido al contrato vigente con la Municipalidad Provincial de Arequipa, las empresas del SIT no pueden incrementar la tarifa a 1.50 soles. De hacerlo, podrían enfrentar acciones legales por incumplimiento de contrato. En ese sentido, la municipalidad seguirá con la fiscalización para garantizar que se respete la tarifa establecida.

Rivera responsabilizó del caos registrado en Arequipa a los grifos, por incrementar injustificadamente el precio de la gasolina y petróleo, que pasó de 14 a más de 20 soles por galón.

El alcalde recordó que el problema energético en estos últimos días se originó por la fuga de gas natural en el distrito de Megantoni en Cusco, situación que afecta principalmente al suministro de gas para GLP. Sin embargo, precisó que los buses del SIT no utilizan GLP, sino gasolina o diésel, por lo que cuestionó el alza de precios aplicada por los grifos.

Frente a esta situación, representantes del Ministerio Público y del Indecopi continuarán con las intervenciones en los grifos para verificar posibles casos de especulación.

Respecto a la reducción consideranle de buses durante la mañana, Rivera indicó que los transportistas aceptaron la disminución de unidades en horas punta. Ante ello, la municipalidad recomendó que todas las unidades presten servicio durante las horas de mayor demanda y reducir el número en horarios de menor afluencia de pasajeros.

Asimismo, el alcalde descartó la posibilidad de declarar el tránsito libre, al considerar que no existen las condiciones necesarias.

PROTESTA DE TRANSPORTISTAS

Durante la mañana, algunos conductores se movilizaron en Cerro Colorado, por el Puente Añashuayco, contra el municipio de Arequipa, debido a que no se les permitió aumentar la tarifa del pasaje a 1.50 soles.

Uno de los conductores alegó que hasta la semana pasada gastaban 150 soles para abastecerse de combustible al día, pero a la fecha gastarían 280 soles.

También señaló que este aumento sería temporal hasta que se regularice el precio.

