Desde hoy, los 2 mil 200 vehículos de transporte urbano autorizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) usarán el 100% de los asientos y los pasajeros tendrán que usar de forma obligatoria el protector facial, tal como indica la Ordenanza Municipal 1196 que fue publicada ayer.

La discusión está enmarcada en el cobro del pasaje. Algunas empresas como Transcayma informaron que cobrarán el pasaje a un sol, pero otras como AQP Masivo informaron que cobrarán a 1.50 soles.

Mientras que el alcalde provincial, Omar Candia, advirtió con resolver el contrato a los transportistas que incumplan la cláusula 59 del contrato de concesión , el cual regula el costo del pasaje.

Posiciones contrarias en transportistas por cobro de pasaje

Para el integrante del consorcio Transcayma, Patrick Quilca , si es que la MPA cumple con desinfectar los terminales, aplicar las pruebas rápidas a los conductores y cobrador es, así como fiscalizar para evitar la circulación de unidades informales, desde hoy cobrarán un sol en las 200 unidades que tienen.

En posición contraria, el g erente del consorcio AQP Masivo, Fredy Chávez, informó anoche, luego de reunirse en el directorio, que cobrarán 1.50 soles en las cinco rutas que realizan con las 200 unidades.

Argumentó que no se trata de un abuso contra la población, sino de trabajar para cumplir con el contrato que exige la renovación de unidades en 5 años.

“Cobrando un sol no vamos a llegar a renovar las flotas, entonces seguiremos con el mismo transporte obsoleto y contaminante”, expresó.

Chávez aseveró que solicitó la modificación de la tarifa, pero que aún no fue discutida en la junta de operadores, porque aún no existe, por lo que se someterá a las consecuencias que origine su posición con relación a la advertencia del alcalde de resolver el contrato por incumplir la cláusula 59.2, que señala “en las rutas no implementadas con flota renovada la tarifa será la misma vigente a la actualidad”.

“Si hay una unidad de negocio que no cumple el contrato e incrementa el pasaje unilateralmente, incurre en una falta grave y el concedente (la municipalidad) está en la facultad de ejecutar la carta fianza, en la facultad de resolver el contrato, y no queremos llegar a eso ”, dijo.

Comando Regional COVID-19 pide retroceder en la norma

El presidente del Comando Regional COVID-19 de Arequipa, Gustavo Rondón, la Gerencia de Salud y EsSalud rechazaron el uso del 100% de los asientos y exhortaron a retroceder con la norma.

Sin embargo, el alcalde Candia señaló que la reactivación económica en la tercera fase obliga a usar la totalidad de los asientos, con el cumplimiento de los protocolos para evitar el uso de los vehículos informales.