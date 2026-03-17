Los pobladores del asentamiento humano Tres Balcones, en el distrito de Alto Selva Alegre, protestaron contra la empresa de transporte público del Sistema Integrado de Transportes (SIT) Unión AQP tras denunciar cobros indebidos a escolares y presuntos maltratos a los estudiantes que no contaban con el pasaje de S/1.00.

Según los vecinos, el último lunes los transportistas exigieron el pago de S/1.00 a los estudiantes, pese a que muchos solo disponían de 0.50 céntimos. En varios casos, afirman que los menores fueron impedidos de abordar las unidades.

La situación se agravó por la escasez de vehículos en la zona. Padres de familia señalaron que varios alumnos se vieron en la necesidad de regresar caminando a sus viviendas ante la falta de buses y dinero suficiente para movilizarse.

Ante ello, los pobladores se movilizaron hasta el paradero final de la empresa para exigir soluciones, entre ellas piden a la Municipalidad Provincial de Arequipa declarar el tránsito libre en la ruta, a fin de permitir el ingreso de otras unidades de transporte que garanticen el servicio.

Los vecinos aseguraron que los problemas con la empresa no son recientes. Denunciaron que el maltrato es constante y no solo afecta a escolares, sino también a adultos mayores, quienes enfrentan dificultades similares al momento de acceder al servicio.

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