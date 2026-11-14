La visita del papa León XIV a la ciudad de Cusco generó hoy aumento en la demanda de pasajes desde Arequipa hacia la región imperial, situación que provocó el alza de las tarifas en el terminal terrestre. Un recorrido realizado este sábado permitió constatar que los boletos pueden alcanzar entre S/ 130 y S/ 140, dependiendo del servicio y la ubicación del asiento.

Según los trabajadores de las empresas de transporte, la afluencia de pasajeros aumentó durante los últimos días debido a las actividades programadas por la llegada del Santo Padre, prevista para mañana a las 10:00 horas.

Una trabajadora informó que los pasajes en el segundo piso se ofrecen a S/ 70, mientras que los asientos del primer piso cuestan S/ 100. Asimismo, señaló que algunos viajeros realizaron sus reservas con una semana de anticipación para asegurar su traslado.

La demanda también obligó a algunas empresas a aumentar sus frecuencias de viaje. De las dos o tres salidas habituales por día, algunas compañías pasaron a programar hasta seis servicios diarios para atender a los pasajeros que buscan llegar a Cusco.

Sin embargo, varias empresas ya agotaron sus boletos y no cuentan con disponibilidad para los próximos viajes, mientras que otras todavía ofrecen algunos espacios.

Las salidas disponibles para este sábado se concentran principalmente en el horario nocturno, entre las 19:30 y las 20:30 horas. El recorrido d Arequipa a Cusco demanda aproximadamente 10 horas, por lo que los viajeros buscan trasladarse durante la noche para llegar a primeras horas del domingo y participar en las actividades previstas por la visita papal, entre ellas el rezo del Santo Ángelus.

Ante este panorama, los pasajeros que todavía buscan viajar deberán consultar la disponibilidad y las tarifas directamente con las empresas de transporte, debido a que los boletos se están agotando rápidamente. La expectativa por la llegada del papa León XIV ha convertido a Cusco en uno de los principales destinos de los viajeros arequipeños durante este fin de semana.