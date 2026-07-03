A más de un siglo de haber imaginado el viaje al espacio, Pedro Paulet sigue siendo más reconocido fuera del Perú que en su propio país. El científico arequipeño, pionero del motor cohete en 1897, es considerado por especialistas como una figura clave en la historia de la astronáutica moderna, aunque poco difundido entre los peruanos; así lo señaló el decano de la Facultad de Ingeniería, Computación y Arquitectura de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Eber Huanca Cayo.

El decano destacó que incluso referentes internacionales han reconocido su aporte. Es el caso del ingeniero Wernher von Braun, vinculado al programa Apolo de la NASA, quien lo consideró una figura fundamental en el desarrollo de la astronáutica.

Huanca Cayo explicó que el trabajo de Paulet se adelantó a su época al proponer un motor cohete incluso antes del primer vuelo de un avión, lo que evidencia su visión sobre los viajes espaciales; sin embargo, advirtió que su legado todavía no es suficientemente conocido por la población peruana, pese a su importancia científica e histórica.

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En ese contexto, la UCSP busca contribuir a la difusión de su obra mediante la exhibición permanente de maquetas del motor cohete y el autobólido, además del desarrollo de investigaciones en tecnología aeroespacial.

Estas iniciativas forman parte de proyectos que articulan a la universidad con entidades como la Agencia Espacial del Perú y otras instituciones académicas.

Asimismo, el especialista resaltó que el legado de Pedro Paulet continúa vigente e inspira a nuevas generaciones de ingenieros, no solo en el campo aeroespacial, sino también en áreas como la computación, electrónica y mecánica.

Su ejemplo, afirmó, demuestra cómo un visionario puede adelantarse a su tiempo y dejar una huella en la historia de la ciencia mundial.