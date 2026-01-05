Dos mujeres fueron detenidas en Arequipa por el intento de ingresar objetos y sustancias prohibidas, ocultándolos en sus partes íntimas durante el horario de visitas al penal de Socabaya.

Según información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el primer caso se registró el sábado 3 de enero, a las 14:40 horas, cuando el personal penitenciario intervino a Maryori Mendoza Mamani. Durante la revisión corporal, apoyada con un detector de metales, el equipo emitió señales de alerta.

Ante la alerta, la visitante entregó de manera voluntaria un paquete forrado con preservativo que llevaba oculto en sus partes íntimas. En su interior se encontraron tabaco y un teléfono celular táctil de color plomo. Según la información del INPE, la mujer pretendía visitar a su conviviente, el interno Fabián Andree Bonifaz Mendoza.

Minutos después, a las 15:45 horas, el personal de seguridad detectó un segundo intento de ingreso de objetos prohibidos, aplicando el mismo procedimiento de control. Esta vez, se intervino a Lizbeth Rosario Mogrovejo Ramírez, quien también ocultaba en sus partes íntimas un paquete forrado con preservativo. El objeto contenía un envase con ron, bebida alcohólica cuyo ingreso al penal está estrictamente prohibido. La intervenida figuraba como pareja del interno Elmer Felipe Calderón Mamani, quien fue sentenciado a 20 años de cárecel por abuso sexual a menor de edad en el año 2008.

En ambos casos, el personal del penal activó de inmediato los protocolos de seguridad y comunicó los hechos a la Comisaría de Socabaya y al Ministerio Público, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a ley. Los efectivos verificaron los productos que se pretendía ingresar a la cárcel.

