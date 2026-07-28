La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje presidencial que el subsidio del programa Pensión 65 se duplicará, pasando de 350 a 700 soles por entrega bimestral para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Pese al anuncio, el incremento aún no tiene una fecha definida de aplicación. Esto se debe a que el presupuesto público correspondiente al 2026 ya está definido, por lo que la medida solo podría ejecutarse mediante la aprobación de un crédito suplementario o ser incorporada en el presupuesto del 2027.

De concretarse esta última opción, los beneficiarios tendrían que esperar hasta el próximo año para recibir el nuevo monto. En cualquiera de los escenarios, será necesario que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), publique la norma que oficialice el incremento y establezca la fecha de entrada en vigencia.

En la región Arequipa, el programa Pensión 65 beneficia actualmente a 15 mil 900 adultos mayores, quienes reciben un apoyo económico bimestral. De ese total, alrededor de 6 mil residen en la provincia de Arequipa, mientras que el resto corresponde principalmente a las provincias de Caylloma, Castilla, La Unión y Condesuyos.

Pensión 65 está dirigido a personas de 65 años o más que viven en condición de pobreza extrema y busca contribuir a cubrir parte de sus necesidades básicas mediante la entrega periódica de una subvención económica.