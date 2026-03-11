Los corredores peruanos volvieron a destacar en el circuito internacional de carreras de montaña. José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra se consagraron campeones en la competencia Andes Mountain Skyrace, carrera disputada en la zona de La Parva y válida por la Merrell Skyrunner World Series.

La exigente prueba se desarrolló en plena cordillera de los Andes y tuvo como punto más alto el Cerro El Plomo, a 5,440 metros de altitud, cerca de Santiago de Chile. Los atletas enfrentaron un recorrido de 42 kilómetros con 3,500 metros de desnivel positivo, además de condiciones extremas como nieve, terreno técnico y temperaturas que alcanzaron –15 °C en la cumbre.

En la categoría masculina, el arequipeño José Manuel Quispe cruzó la meta en 6 horas y 3 minutos, liderando la carrera hasta el final. El podio lo completaron el también peruano Fran Muñoz con 6:14:23 y el estadounidense Morgan Elliot con 6:22:13, consolidando la fuerte presencia peruana entre los mejores del evento.

“Se logró el objetivo: conquistar y ganar la Andes Mountain Sky Race, una carrera exigente que pone a prueba el físico, la mente y la estrategia en altura”, señaló Quispe tras su victoria.

En la rama femenina, la cajamarquina Rosalía Zegarra también subió a lo más alto del podio al completar la prueba en 7 horas, 41 minutos y 20 segundos, resultado que confirma su buen momento en el skyrunning internacional.

El segundo lugar fue para la sueca Lina El Kott con 8:10:42, mientras que la colombiana Ana María Pineda terminó tercera con 8:17:02.

“Se dio el día para subir tranquila hasta El Plomo. Muy buena carrera”, comentó Zegarra tras la competencia.

La próxima prueba para ambos atletas será la Ibarra Sky Race, que se disputará el 28 de junio en Ibarra, Ecuador, donde buscarán mantener el protagonismo peruano en el circuito internacional de carreras de montaña.

VIDEO RECOMENDADO