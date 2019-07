Piden diálogo certero para Tía María en Tambo - Islay

Síguenos en Facebook

Han pasado tres días desde que el Ministerio de Energía y Minas entregó la licencia de construcción a la minera Southern Copper Corporation para el inicio de la ejecución del proyecto minero Tía María en Islay, y el panorama se caldea cada vez más.

Diversas voces salieron a hablar en contra del proyecto, otras a favor, y otras expresaron una posición expectante. Pero todas coinciden en que el Gobierno debe encaminar el diálogo para atender las demandas y temores de los pobladores del Valle de Tambo.

ESPACIO. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció ayer sobre Tía María, luego de participar en la mesa de diálogo denominando Hombres apoyamos la paridad y la alternancia. “Hay que saber abrir los espacios, hay que ser prudentes, hay que ser pacientes, en este momento creo que se está generando un espacio para que una parte de la población exponga sus demandas”, declaró a la prensa.

Indicó que está dispuesto a ir a Islay con el presidente Martín Vizcarra, pero no dio una fecha para la apertura de la mesa de diálogo. El titular de la PCM señaló que la entrega de la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María fue un trámite administrativo, luego de que Southern cumpliera con todos los requisitos legales.

Asimismo, respaldó el compromiso de la corporación de no iniciar la construcción de la mina si es que no se da el ambiente adecuado en el Valle de Tambo para esta etapa.

Al ser consultado sobre el paro indefinido anunciado desde este lunes, del Solar exhortó realizar una manifestación pacífica, así como permitir el diálogo para llegar al camino de la democracia.

RECHAZO. Por su parte, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica reiteró su rechazo al proyecto a través de Exitosa, en la capital, ciudad a donde llegó para exigir la presencia del mandatario en el Valle de Tambo para prevenir el inicio de un conflicto social y la protesta indefinida anunciada para el 15 de julio.

Manifestó que el Gobierno Nacional cometió una “irresponsabilidad” al entregar la licencia a la empresa minera sin previo diálogo, tanto con los pobladores como con sus autoridades.

Exigió al mandatario Martín Vizcarra acudir al Valle de Tambo para anunciar la cancelación de la licencia de construcción. “Cuando yo me reuní con el presidente, hace 15 días, me indicó que iba a viajar a la zona, es más, con el premier, pero no viajó ninguno. Cuando conversamos él me indicó: ‘Si no hay licencia social, no habrá licencia de construcción. Ahora yo veo esto como una traición”, expresó la autoridad regional.

El dirigente Miguel Meza señaló que esperaron tolerantemente la llegada del presidente Vizcarra y del premier Salvador del Solar, pero estas visitas no se concretaron. Volvió a pedir al presidente de la República viajar a la zona para que escuche las demandas de la población. Aseguró que la protesta que empieza el lunes se llevará a cabo de manera pacífica.

IGLESIA. Para el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, es momento de que el Estado promueva el diálogo entre los agentes participantes y, sobre todo, que las declaraciones que se viertan no provoquen un conflicto.

“Ya no echemos más leña al fuego, no escuche las declaraciones del gobernador en Lima, pero lo que debe primar ahora es el diálogo, construir puentes como dice el papa Francisco”, declaró. El monseñor acotó que están dispuestos a participar en una mesa de diálogo que pudiera instalar el Gobierno.

CRITICA. Para la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica Rodríguez, el gobernador Cáceres no ayuda a mantener un clima de paz para evitar un conflicto.

Le pidió no azuzar a la población de Tambo y, en su lugar, promover el diálogo.“El tiene que velar por el bien común, por la paz de las personas que tienen derecho a una actividad libre”, dijo.

Sobre la posición de los agricultores, considera que es el momento oportuno para que ellos negocien con la empresa compromisos de apoyo al sector Educación, Salud y garantizar el trabajo para los habitantes de la zona de influencia.

EJEMPLO. Por su parte, Pablo O’Brien, coordinador del Comité de Gestión de Minería y asesor del despacho del Ministerio de Energía y Minas, precisó que el otorgamiento de licencia de construcción para Tía María es un trámite administrativo que tenía que darse porque la empresa cumplió todos los requisitos técnicos exigidos.

Espera que el diálogo con los pobladores se dé en el plazo de 15 días. Puso como ejemplo Quellaveco, donde tras un año y medio de conversaciones, se lograron acuerdos con los lugareños.