En la última semana, el precio de la gasolina registró una reducción de hasta S/2 por galón en algunos grifos de Arequipa, mientras que el balón de gas doméstico de 10 kilogramos alcanza los S/70. Esta diferencia en el comportamiento de los combustibles responde a las variaciones en sus cotizaciones y a la demanda en el mercado internacional.

Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa, explicó que la disminución en el precio de las gasolinas está vinculada a la caída de la cotización internacional del petróleo, que pasó de 104 a 89 dólares por barril. Según indicó, esta reducción se debe al contexto generado por el conflicto en Medio Oriente.

El dirigente estimó que la tendencia a la baja podría continuar durante los próximos días, lo que favorecería nuevas reducciones en los precios de los combustibles líquidos. En algunos establecimientos de la ciudad, la gasolina premium pasó de costar entre S/23.70 y S/23.80 por galón a alrededor de S/21.

Un recorrido por diversas estaciones de servicio permitió verificar que, en la avenida Prolongación Mariscal Castilla, el grifo Smart comercializa la gasolina premium a S/21, la regular a S/19.90 y el diésel a S/24.30.

En tanto, en Mi Grifo, los precios alcanzan los S/21.99, S/20.59 y S/25.99 por galón, respectivamente. Sin embargo, Salas advirtió que el GLP presenta una dinámica distinta debido al incremento de la demanda internacional, impulsada principalmente por factores climáticos.

Esta situación ejerce presión sobre su cotización y repercute en el precio del gas doméstico. Actualmente, el balón de GLP de 10 kilogramos se vende hasta en S/70 cuando se solicita a domicilio, aunque en algunos locales de distribución puede encontrarse desde S/63. El precio final varía de acuerdo con la zona de venta y los costos de reparto.