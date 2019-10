Prefecto: "Lamento el proceder de Mercedes Aráoz"

Síguenos en Facebook

El prefecto de Arequipa, Carlos Mantegazza, criticó la declaratoria de incapacidad temporal al presidente Martín Vizcarra y posterior juramentación de Mercedes Aráoz como mandataria, que realizó el Congreso de la República, horas después que se declarará la disolución del Parlamento.

"El presidente actuó de manera constitucional y de acuerdo a sus facultades, con el beneplácito de la población (...) lamento el actuar y proceder de Mercedez Aráoz, no se si fue inducida o por propia voluntad, pero es un acto que queda nulo porque el Congreso ya estaba disuelto", manifestó.

Mantegazza sostuvo que los congresistas buscan desestabilizar la economía llamando a la acción del presidente de la República "un golpe de Estado". Además, indicó que la tensa situación es responsabilidad del Fujimorismo debido a que el grupo parlamentario nunca aceptó que perdió las elecciones presidenciales.

"No es un 5 de abril (...) no no hemos salido del cuadro constitucional, solo nos queda trabajar y mantenernos unidos viendo esto como una oportunidad de desarrollo, sin obstruccionismo saldremos adelante", enfatizó.