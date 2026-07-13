El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, llegó hoy a Arequipa e inició su agenda con una inspección a la construcción del hospital Maritza Campos, un proyecto que permanece inconcluso desde hace nueve años y que ha atravesado tres gestiones del Gobierno Regional de Arequipa sin ser culminado.

El mandatario visitó la obra acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo prieto; el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo y otros funcionarios del Ejecutivo. Durante la breve visita verificaron el avance de los trabajos y participaron en la fotografía oficial del recorrido.

El hospital es una de las obras de infraestructura sanitaria más esperadas por la población de los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yura. Sin embargo, su ejecución se ha visto afectada por observaciones técnicas, modificaciones al proyecto y presuntos actos de corrupción que retrasaron su culminación.

De acuerdo con información del Gobierno Regional de Arequipa, el proyecto fue iniciado con un presupuesto de S/134 millones 147 mil, pero el costo final ascenderá a S/ 167 millones, financiados mediante endeudamiento interno. La administración regional mantiene como meta concluir la obra en diciembre de este año.

ENTREGA DE TABLETS A COLEGIO AREQUIPA

Posteriormente, la comitiva presidencial se trasladó al colegio Arequipa junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Sánchez, el viceminsitro de Educación Herber Pérez, a la ceremonia de entrega simbólica de 555 tablets a las estudiantes.

El presidente señaló que la educación empieza desde la niñez para acelerar el desarrollo del país. Indicó que la intención era distritbuir las tablets a los docentes y a los escolares en todo el país. Durante este breve discurso indicó que esta herramienta no solo es útil para la educación y acceder a la información, sino también “para ver sus juegos animados y películas”.

Anunció que con la creación de nuevas universidades públicas abre una oprtunidad para la formación de nuevas generaciones. Instó a los estudiantes a reclamar al Gobierno para tener más acceso a la educación pública.

Presidente de la República José María Balcázar señala que las tablet también son útilles para ver películas

PUENTE AREQUIPA LA JOYA

Antes de que la comitiva presidencial se traslade al puente Arequipa–La Joya (Virgen de Chapi), donde participará en la inauguración de la infraestructura vial, otra obra que también registró varios años de retraso, visitó la biblioteca regional Mario Vargas llosa.

En el caso del puente que unirá los distritos La Joya con Cerro Colorado, la Contraloría General de la República ha advertido observaciones relacionadas con la resistencia de la estructura para soportar el tránsito permanente de vehículos de carga pesada, pese a que el puente busca aliviar la congestión vehicular en la Variante de Uchumayo.