La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú y precisó que su permanencia en el cargo no dependerá exclusivamente de su decisión, sino también de la evaluación del ministro del Interior.

Consultada sobre la continuidad de la jefatura policial, la mandataria señaló que la permanencia en el cargo está relacionada con el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior y el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministro del Interior con el que estamos en constante comunicación”, señaló.

Asimismo, la jefa de Estado afirmó que el Ejecutivo continuará respaldando a las unidades policiales que destaquen por sus acciones contra la delincuencia, con la expectativa de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Durante su intervención, Fujimori destacó la necesidad de brindar respaldo público a las comisarías y al personal policial que trabaja en primera línea, con el objetivo de fortalecer la moral institucional frente a la criminalidad.

Pese a los cuestionamientos a la gestión del orden interno, la presidenta ratificó que las acciones operativas continuarán siendo evaluadas de manera permanente por el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República.

“Por ahora en los últimos días hemos visto que hay resultados y es por eso que hemos ido a una comisaría a premiar y a reconocer los gestos de valentía de algunos efectivos de la policía, yo espero que esto siga ocurriendo y poco a poco podremos ver mejores resultados”, sostuvo.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú y señaló que su permanencia no dependerá únicamente de su decisión, sino también de lo que opine el ministro del Interior.



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