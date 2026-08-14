La mandataria resaltó el operativo policial contra una banda investigada por extorsión, sicariato, cobro de cupos y asaltos. FOTO: PRESIDENCIA
La mandataria resaltó el operativo policial contra una banda investigada por extorsión, sicariato, cobro de cupos y asaltos. FOTO: PRESIDENCIA

La presidenta Keiko Fujimori reconoció el trabajo de los agentes de la Policía Nacional de Tumbes tras la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Guantes Box”, vinculada a diversos delitos.

La intervención ocurrió la noche del 12 de agosto, en las inmediaciones de la avenida Rivera del Mar Sur. Los detenidos, conocidos como “Kayro”, “Tonky”, “Chuky” y “Chueco”, fueron encontrados con dos emulsiones explosivas, ocho municiones calibre 9 milímetros, cinco panfletos, cuatro celulares y cerca de 150 gramos de marihuana.

Según la información policial, los sujetos son investigados por presuntos cobros de cupos a pescadores, prestamistas bajo la modalidad “gota a gota” y microcomercializadores de drogas. También estarían vinculados con asaltos y robos a mano armada en alta mar y tenencia ilegal de armas de fuego.

Durante su visita a la Divincri de Tumbes, Fujimori afirmó que “La Policía y las Fuerzas Armadas cuentan con todo el respaldo de nuestro Gobierno. Los invoco a seguir trabajando como lo vienen haciendo, con mucha fuerza. Pronto nuevamente el Perú vivirá en paz y en orden”.

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