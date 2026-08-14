La presidenta Keiko Fujimori reconoció el trabajo de los agentes de la Policía Nacional de Tumbes tras la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Guantes Box”, vinculada a diversos delitos.
La intervención ocurrió la noche del 12 de agosto, en las inmediaciones de la avenida Rivera del Mar Sur. Los detenidos, conocidos como “Kayro”, “Tonky”, “Chuky” y “Chueco”, fueron encontrados con dos emulsiones explosivas, ocho municiones calibre 9 milímetros, cinco panfletos, cuatro celulares y cerca de 150 gramos de marihuana.
Según la información policial, los sujetos son investigados por presuntos cobros de cupos a pescadores, prestamistas bajo la modalidad “gota a gota” y microcomercializadores de drogas. También estarían vinculados con asaltos y robos a mano armada en alta mar y tenencia ilegal de armas de fuego.
Durante su visita a la Divincri de Tumbes, Fujimori afirmó que “La Policía y las Fuerzas Armadas cuentan con todo el respaldo de nuestro Gobierno. Los invoco a seguir trabajando como lo vienen haciendo, con mucha fuerza. Pronto nuevamente el Perú vivirá en paz y en orden”.
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