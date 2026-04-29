El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Fabio Pacheco Alvarez (23) y Yostin Vilela Ozeta (26), acusados de robar un celular a una escolar y realizarle tocamientos indebidos, en el distrito de Paucarpata.

De acuerdo con la investigación realizada por la Policia y la Fiscalía, los hechos ocurrieron la tarde del 23 de abril cuando la menor caminaba hacia su vivienda. La agraviada se percató que era seguia por un vehículo por lo que decidió abordar una unidad de transporte público; sin embargo, al descender en la intersección de las avenidas La Mar y San Martín, fue interceptada por el mismo automóvil.

Fue en ese momento que uno de los sujetos descendió del auto y usó un arma blanca con la que la amenazó para tocarla y luego arrebatarle sus pertenencias, entre ellas su mochila, dinero y teléfono celular.

Tras el ataque, los ladrones huyeron del lugar; sin embargo, ambos fueron detenidos al sufrir un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Castilla.

Durante la intervenciónEn poder Fabio Alvarez y Yostin Vilela se hallaron las pertenecías de la víctima quien, además, los reconoció en Cámara Gesell. Con estos elementos la Fiscalía sustentó la prisión preventiva que finalmente fue concedida por la inatancia judicial correspondiente