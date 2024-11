El mayor PNP Manuel Carnero, jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), informó que se destinó 150 agentes para el control de protestas en las provincias de Arequipa por parte de mineros informales.

Carnero sostuvo que los policías evitan desmanes en la zona, permitiendo que algunos vehículos pasen en determinadas horas, pese a los bloqueos de los mineros.

“Hasta el momento no se ha reportado algún inconveniente. La gente hace bloqueos humanos y no dejan pasar vehículos”, dijo sobre la situación en Camaná y Caravelí, tras participar en el desfile en la Plaza de Armas de Arequipa, por los 50 años de creación de la unidad. No descartó el incremento de personal en la zona para despejar las vías definitivamente.

Salvando vidas

En otro momento, el mayor PNP destacó que en estos 50 años de servicios de la USE se han rescatado a 140 mil personas en playas de la región.

Para este verano, se destinará a 90 agentes con el fin de cubrir 700 kilómetros de litoral, en playas de Camaná, Caravelí e Islay. Este personal de Salvaje recibe un entrenamiento previo en primeros auxilios.

En el campo cuentan con motos acuáticas y Cuatrimotos para las la labores de ayuda a los bañistas. El jefe de la USE exhortó a los veraneantes a respetar las normas y evitar el consumo de alcohol en las playas.

