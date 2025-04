Samuel Laura Vilcanqui pide apoyo para salvar a su hijo José, de tan solo 3 años, que presenta un tumor en el ojo derecho y que le ha causado vómitos constantes, mareos y ahora está internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

La familia proveniente del centro poblado de Chicanihuma, en la provincia de Yunguyo, Puno, lo ha dejado prácticamente todo para que José pueda ser atendido, recuperarse y continuar con su vida cotidiana.

Samuel Lara, explicó que su menor hijo realizaba sus labores con normalidad, pero en las últimas semanas ha presentado un cuadro complicado que obligó su internamiento desde este lunes. Actualmente, necesita de una ecografía ocular, el cual deberá ser realizado en un particular, ya que el hospital regional no puede hacerlo.

“En estos últimos días ha estado vomitando. Ahora está internado, y estamos haciendo todos los esfuerzos, no puedo dejarlo, quiero que se recupere y no tener más preocupaciones”, indicó entre lágrimas Samuel, quien manifestó que desde el 8 de abril se ha quedado junto a su esposa y su bebe de 9 meses en la ciudad de Arequipa y los ahorros se han acabado.

El humilde padre de familia con desesperación comentó que no cuenta con el dinero suficiente para costear esta evaluación que requiere con urgencia el mayor de sus dos menores hijos, además de los gastos para su recuperación y otros. “He vendido mis animales y ya no me queda nada, quiero que esté bien, por favor pido su apoyo”, solicitó.

Cualquier ayuda a la familia de José pueden hacer mediante el aplicativo Yape, al número 963183210, a nombre de Samuel Laura V.