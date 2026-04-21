A pocos días de celebrar su 191 aniversario, la provincia de La Unión vive una fecha marcada por el contraste entre la fiesta y el duelo. El fallecimiento de su exalcalde Benjamín Barrios Bellido, ocurrido el lunes 20 de abril.
En señal de respeto, las banderas fueron izadas a media asta en la Plaza de Armas de Cotahuasi, mientras las autoridades distritales expresaron sus condolencias a los familaires por la partida de quien dirigió la provincia entre 2015 y 2018.
Pese al luto, el calendario festivo sigue en marcha. Desde el 24 de abril, las actividades convocan a los pobladores y visitantes con campeonatos deportivos, festivales tradicionales como el de chimbango y ferias gastronómicas que resaltan la identidad local.
El programa continúa el 1 de mayo con rituales ancestrales como el pago a la tierra, además de competencias deportivas, concursos agrícolas y la llegada de cabalgatas. Un día después, el 2 de mayo, la atención se trasladará a Quechualla, donde se desarrollará el Festival de Piscos y Vinos Velinga, junto a actividades como el I Concurso abierto del Caballo Peruano de Pesa, feria gastronómica y celebraciones religiosas.
Las festividades alcanzarán su punto central el 4 de mayo con la Misa Te Deum, el tradicional paseo de la bandera, el desfile escolar y actos protocolares. En esa jornada también se rendirá homenaje al grupo Quinteto Unión por sus 50 años de trayectoria.
Así, La Unión conmemora un nuevo aniversario entre tradiciones, actividades culturales y el recuerdo reciente de una de sus autoridades, en una celebración donde la memoria y la identidad se entrelazan.