A pocos días de celebrar su 191 aniversario, la provincia de La Unión vive una fecha marcada por el contraste entre la fiesta y el duelo. El fallecimiento de su exalcalde Benjamín Barrios Bellido, ocurrido el lunes 20 de abril.

En señal de respeto, las banderas fueron izadas a media asta en la Plaza de Armas de Cotahuasi, mientras las autoridades distritales expresaron sus condolencias a los familaires por la partida de quien dirigió la provincia entre 2015 y 2018.

Benjamín Barrios Bellido, exalcalde de la provincia de La Unión, falleció el 20 de abril

Pese al luto, el calendario festivo sigue en marcha. Desde el 24 de abril, las actividades convocan a los pobladores y visitantes con campeonatos deportivos, festivales tradicionales como el de chimbango y ferias gastronómicas que resaltan la identidad local.

El programa continúa el 1 de mayo con rituales ancestrales como el pago a la tierra, además de competencias deportivas, concursos agrícolas y la llegada de cabalgatas. Un día después, el 2 de mayo, la atención se trasladará a Quechualla, donde se desarrollará el Festival de Piscos y Vinos Velinga, junto a actividades como el I Concurso abierto del Caballo Peruano de Pesa, feria gastronómica y celebraciones religiosas.

Las festividades alcanzarán su punto central el 4 de mayo con la Misa Te Deum, el tradicional paseo de la bandera, el desfile escolar y actos protocolares. En esa jornada también se rendirá homenaje al grupo Quinteto Unión por sus 50 años de trayectoria.

Así, La Unión conmemora un nuevo aniversario entre tradiciones, actividades culturales y el recuerdo reciente de una de sus autoridades, en una celebración donde la memoria y la identidad se entrelazan.