Un puente Bailey de 60 metros será trasladado hoy desde Lima hacia Arequipa para reemplazar la estructura del puente Uchumayo, que colapsó el sábado y obligó al cierre del tránsito vehicular en el principal accesos a la ciudad por la Panamericana Sur.

Según informó Provías Nacional, la estructura metálica será instalada en la Variante de Uchumayo con el objetivo de restablecer la transitabilidad en la zona afectada. Sin embargo, aún no confirmaron los plazos en que la estructura metálica llegará a Arequipa y el plazo que tardarán en instalar y habilitar el puente moddular.

El puente provisional permitirá circulación en ambos sentidos (ida y retorno) mientras se ejecutan las soluciones definitivas, como la construcción de un puente.

El colapso del puente Uchumayo provocó un severo impacto en el tránsito urbano y obligó a desviar el flujo vehicular hacia la Vía Cerro Verde, que a la fecha se encuentra totalmente saturada.

Debido a esta situación, los conductores que intentan salir de la ciudad demoran más de dos horas para completar el trayecto, según los reportes de usuarios de la vía.

Algunos pasajeros, como los trabajadores de la minera Cerro Verde prefieren caminar para llegar al trabajo o retornar a sus viviendas, porque el tráfico se generalizó en los distritos de Uchumayo y Tiabaya desde la zona de Arancota.

Las autoridades esperan que la instalación del puente Bailey permita descongestionar la circulación y recuperar el acceso vehicular por la Variante de Uchumayo, considerada una de las rutas clave de ingreso y salida de Arequipa.

