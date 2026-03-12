El puente modular para el sector de La Concordia, en el distrito de Yanahuara, llegó esta mañana, sin embargo, su instalación aún depende de la firma de un convenio entre la Municipalidad Distrital de Yanahuara y el Gobierno Regional de Arequipa.

Como se recuerda, la semana pasada el gerente general del GRA, Berly González, afirmó que el martes 10 de marzo la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) tendría listo el estudio para la IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación) del puente Concordia.

El titular de la GRTC, José Aquice, afirmó que este estudio se encuentra listo, sin embargo, su ejecución aún no es posible debido al tema de competencias.

“En este caso tenemos el problema de las competencias. Si bien es cierto el gobernador, el doctor Roel Sánchez, se ha comprometido en financiar el costo de esta instalación, la competencia le corresponde a la municipalidad distrital de Yanahuara”, explicó.

El funcionario indicó que entre hoy o mañana se estaría firmando el convenio a partir del cual se estima que las obras civiles y la instalación de la infraestructura demore entre 3 a 4 semanas.

Aquice añadió que una vez se firme este convenio, la unidad ejecutora de la inversión será pasada a la GRTC, en tanto, la Municipalidad de Yanahuara elaboró un estudio previo que arrojaba una inversión de 450 mil soles, monto que sería asumido por la Región.

“El día de hoy, más tarde vamos a tener una reunión con el alcalde de Yanahuara, en la gerencia general del gobierno regional para definir los avances y también ha venido una comisión de Lima para ver qué se está avanzando”, acotó.

La situación del puente modular para Villa Continental, en Cayma, es más incierta toda vez que esta infraestructura aún no está en camino y, en teoría, deben seguirse los mismos pasos que el caso del puente Concordia.

“Eso es lo que se ha determinado a menos que surja alguna otra idea, pero ese es el procedimiento”, señaló Aquice.

