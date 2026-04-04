La misión Artemis II de la NASA ha registrado fotografías de la Tierra desde el espacio profundo por primera vez en más de 50 años. Los astronautas a bordo de la cápsula Orion capturaron estas vistas únicas desde una distancia superior a 160.000 kilómetros del planeta mientras avanzan en su trayectoria hacia la Luna.

La nave espacial continúa su recorrido planificado alejándose progresivamente de la órbita terrestre. La agencia espacial confirmó que todos los sistemas operan dentro de los parámetros establecidos y la tripulación reporta buen estado de salud.

Los astronautas documentan cada fase del viaje mediante diversos dispositivos de registro visual. El equipo incluye cámaras profesionales junto con teléfonos móviles y dispositivos de acción para capturar perspectivas complementarias del entorno espacial.

Propósito técnico de las imágenes

Las fotografías forman parte de una serie de evaluaciones destinadas a comprobar la funcionalidad de los sistemas ópticos a bordo. Estas pruebas proporcionarán datos esenciales para las próximas expediciones con presencia humana en la superficie lunar.

La misión alcanzará en los próximos días el punto más distante de la Tierra que hayan registrado seres humanos. Desde esa posición, nuestro planeta aparecerá reducido a un punto luminoso contra la oscuridad del cosmos.

La expedición busca preparar el camino para el retorno humano sostenido a la Luna como paso previo a exploraciones más ambiciosas. Los registros visuales también cumplen un rol en la comunicación con el público general más allá de los aspectos técnicos.

La NASA considera que estas imágenes contribuyen a ampliar el interés colectivo en las actividades espaciales fuera de la órbita baja terrestre. El proyecto integra avances científicos con objetivos de divulgación para consolidar el apoyo social a la exploración planetaria.