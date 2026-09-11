La construcción del puerto Corío, en Arequipa, contempla una inversión inicial de 650 millones de dólares, según informó el director de Planeamiento y Estudios Económicos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Eusebio Vega, luego de la aprobación del Plan Maestro del proyecto el pasado 3 de septiembre.

Vega explicó que esta primera etapa comprende la construcción de dos amarraderos: un muelle para la carga general y el otro para la carga sólida; además de los estudios de ingeniería e impacto ambiental necesarios. Para ello, se estima una inversión de 650 millones de dólares.

Además, el plan contempla dos fases adicionales: una segunda etapa con la ampliación del terminal mediante un nuevo amarradero para carga agraria y sólida, en caso de que la demanda lo justifique; y una tercera etapa con un tercer amarradero destinado al mismo tipo de carga.

DESAFÍOS

Sin embargo, el funcionario advirtió que el proyecto enfrenta desafíos de conectividad. Por ello, anunció que, ante la falta de accesos a la Panamericana Sur y la frontera, se trabajarán en obras no solo viales, sino también para generar suministro de energía y agua y saneamiento de terrenos. Si bien se cuenta con más de 30 000 hectáreas disponibles en la zona, Eusebio Vega afirmó que solo se necesitan 200 ha.

“Pero hay otros proyectos vinculados al puerto, como puede ser la industria petroquímica, el tema del hidrógeno verde y zonas económicas especiales privadas, etc., que podrían generar carga también para el futuro proyecto”, sostuvo Vega en Andina.

AVANCES DEL PROYECTO

A pesar de algunas situaciones adversas, Vega estimó que, si las actividades avanzan de manera paralela, en un plazo de cuatro o cinco años se podría contar con una infraestructura básica.

Recordó que el Plan Maestro ya fue aprobado y ahora será remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para su inclusión en el informe multianual de Asociaciones Público-Privadas (APP), paso previo para encargar a ProInversión la estructuración y promoción del proyecto.

El funcionario adelantó que un proyecto de esta naturaleza puede desarrollarse en aproximadamente siete y 10 años.

En esa línea, el titular del MTC, Rafael Rey Rey, calificó al Plan Maestro como un instrumento de planificación y gestión del sistema portuario del país. “El diseño contempla tres etapas iniciales: la construcción de muelles especializados y rompeolas para aprovechar las ventajas de profundidades de las olas, los estudios técnicos profundos para precisar las inversiones necesarias y, finalmente, formalizar la convocatoria a las asociaciones públicas y privadas que quieran explotar”, agregó.