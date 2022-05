A partir del próximo mes se verá un reajuste de la tarifa en el recibo de agua, en aquellos usuarios de la categoría residencial, aquellos negocios comerciales e industriales que vienen a ser la mayoría de la población.

“Por metro cúbico será 0.20 céntimos, no es algo alarmante. Los más pobres registrados en el Midis no van a sentir ese efecto desde el próximo recibo. La mayor parte de los usuarios de Sedapar tienen micromedidores”, informó, Saul Alire Benavides, jefe de La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) Arequipa.

Sedapar registra 321 mil conexiones a nivel región, donde se fija una tarifa en Arequipa metropolitana y otra en provincias, por el índice de pobreza y el reajuste tarifario obedece a la inflación registrada de los productos en los últimos meses que fue mayor al 3%.

Los usuarios de la categoría comercial, industrial y Estatal tendrán un mayor incremento de hasta un sol, porque consumen más de 20 metros cúbicos, por lo tanto, la tarifa es diferenciada.

250 MIL PERSONAS NO CONSUMEN AGUA POTABLE EN AREQUIPA

Al menos 250 mil personas de la región de Arequipa no consumen agua potable de la empresa Sedapar, señaló Alire Benavides.

“Sedapar no es el único prestador de Arequipa, solo es la parte urbana. En la región de Arequipa existen 300 prestadores de servicio de agua, algunas son municipalidades y las organizaciones comunales. Muchas de ellas no brindan calidad de servicio por dificultades económicas y técnicas”, afirmó.

El funcionario informó que lo recomendable es que Arequipa deba tener un estándar del servicio de agua potable y alcantarillado.

“Se ha emitido más de 100 recomendaciones porque todos tienen problemas en brindar agua clorada y no lo pueden hacer porque no tienen equipo dosificador y un operador. No se cobra por el servicio y es un círculo vicioso”, apuntó.