El 26 de noviembre de 2021, en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano se publicó la Resolución N°907-2021-JNE del Jurado Nacional de Elecciones. En el considerando 6 del documento se establece que las organizaciones políticas presenten “un solo padrón” que incluya a todos sus afiliados ante la Unidad de Servicios al Ciudadano o ante las Oficinas Desconcentradas del JNE. La fecha límite fue el 5 de enero de 2022.

Esta nueva disposición hizo que varios partidos políticos y movimientos regionales a nivel nacional queden con sus listas de afiliados en la puerta del órgano electoral. Conforme a la norma, las organizaciones que ya habían presentado los listados con sus afiliados no podían volver a presentar padrones complementarios con mayor cantidad de suscritos, entre ellos muchos candidatos regionales, provinciales y distritales.

Sin embargo, solo nueve agrupaciones políticas a nivel nacional apelaron la disposición contenida en la Resolución 907 y pidieron su nulidad y por consiguiente la apertura a trámite de los afiliados a sus respectivos partidos políticos y movimientos regionales.

EN AREQUIPA. Los movimientos regionales Fuerza Arequipeña y Arequipa Renace fueron dos de las organizaciones políticas que presentaron su apelación. Este último movimiento no acreditó a su abogado defensor y no sustentaron su queja en la audiencia. Los del árbol presentaron un primer padrón el 9 de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022 ya no se les permitió ingresar otro.

Quien sí sustentó su pedido de apelación fueron los integrantes del movimiento regional de la casita. Fue su líder y fundador Marco Falconí Picardo quien argumentó que de acuerdo a la Resolución 907 sí se debía presentar un solo padrón electoral de afiliados. Sin embargo, en una posterior Resolución del propio JNE, la 927, se establece la presentación de padrones complementarios.

En ambos casos de apelación contenidos en los expedientes 146-2022 y 134-2022, el JNE determinó declarar infundado el recurso planteado. El personero legal de Fuerza Arequipeña, Ángel Paco Rodríguez, señaló que aún no fueron notificados y si es el caso tomarán las acciones legales correspondientes para plantear que se admita a aproximadamente 200 afiliados que quedaron al margen de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Partidos. Alianza Para el Progreso fue otra de las organizaciones políticas que apeló. El partido político dejó al margen de su inscripción a más de 6 mil afiliados a nivel nacional, en su mayoría candidatos regionales, provinciales y distritales, según lo que señaló en la audiencia el abogado Juan Carlos Gonzáles Hidalgo.

El otro partido que quedó fuera es Frente de la Esperanza del ex candidato presidencial Fernando Olivera Vega.