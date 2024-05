Los policías de Arequipa encontraron el auto celeste del taxista quien denunció el asalto, el pasado lunes 6 de mayo en la Av. Venezuela, en el Cercado de Arequipa.

De acuerdo al reporte policial, el vehículo fue encontrado esta mañana en el kilómetro 0-5 en la Vía de Penetración de Arequipa, a la altura de un grifo en el distrito de Yura, estacionado a un costado de la vía.

Es necesario recordar que el taxista, quien prefirió no identificarse, denunció que la madrugada del lunes, falsos pasajeros lo golpearon, asaltaron y robaron su unidad en el puente Venezuela, que une los sectores de Miguel Grau y Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata.

“Me agarraron del cuello y traté de defenderme. Me bajaron del carro, al final del puente Venezuela no había patrulleros. Se fueron a velocidad, me solté del carro y caí al suelo”, dijo el taxista la semana pasada, luego de ser atendido en el hospital.

La Policía investiga para identificar a los presuntos responsables del robo, así como las actividades que se realizaron con la unidad.

VIDEO RECOMENDADO