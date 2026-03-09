El colegio primario 40073 Víctor Manuel Perochena Luque, ubicado en el distrito de Santa Rita de Siguas, no perderá a uno de sus docentes luego de que padres de familia protestaron hoy para exigir la anulación del proceso de racionalización que contemplaba el traslado del maestro a otra institución educativa.

La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local La Joya (UGEL La Joya), María Elena Salinas, informó que el docente estuvo en riesgo de ser reasignado debido a la disminución progresiva del número de estudiantes matriculados en la institución educativa.

Según explicó, el proceso de racionalización se basa en los datos registrados en el sistema SIAGIE del Minedu, que determina la cantidad de docentes necesarios según el número de alumnos matriculados.

En el caso del colegio Víctor Manuel Perochena Luque, la matrícula ha disminuido en los últimos años. En 2023 el plantel contaba con 492 estudiantes, cifra que se redujo a 464 en 2024 y a 452 en 2025. Actualmente, la institución tiene 18 docentes de primaria, lo que, de acuerdo con los criterios del sistema, correspondería a una población escolar cercana a los 500 alumnos.

No obstante, tras una visita de verificación en campo y el compromiso de los padres de familia de regularizar y ratificar las matrículas pendientes, la UGEL decidió mantener al docente en el colegio y no continuar el proceso de traslado a otra institución donde habria necesidad de personal.

La decisión fue comunicada luego del reclamo de los padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por la posible reducción de profesores en el plantel.

