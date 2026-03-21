El Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa (PAT) 2025-2045 fue aprobado esta tarde en menos de cinco minutos por la mayoría de los regidores de la Municipalidad Provincial (10 de 14), sin consultas, ni debate o intercambio de opiniones durante la sesión de concejo.

La gerente del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Patricia Muñoz, brindó una exposición breve en la que no profundizó en los alcances del documento, lo que aparentemente derivó en la ausencia de intervenciones por parte de los regidores. Durante su presentación, de apenas dos minutos, se limitó a destacar el PAT como un instrumento de planificación integral. “Es indispensable para que los territorios progresen de manera sostenible con una planificación y los planes urbanos no logran el alcance al PAT. Necesitamos integrar a otros distritos”, señaló, en referencia a la inclusión de los 29 distritos de la provincia.

La regidora Mayra Sumari, quien votó en contra, señaló a Correo que esperaba un debate por parte de sus colegas, pero desde su postura optó por no intervenir, porque el documento final de 13 mil folios se les alcanzó hace 5 días, por lo que hubo tiempo de revisar todo el documento. La concejal presumió que sus colegas sí revisaron y conocen el contenido total del instrumento.

OBSERVACIONES AL PAT

En una sesión previa, el IMPLA informó que el plan fue sometido a una consulta pública de 40 días calendario, en la que se notificó a los 29 distritos, 39 instituciones público-privadas y 18 colegios profesionales. Como resultado, se recibieron 165 observaciones ciudadanas: 41 fueron incorporadas al documento final, 86 descartadas por falta de sustento técnico y 38 consideradas fuera del ámbito del PAT. No obstante, no se han detallado las respuestas a dichas observaciones o las modificaciones que se hicieron en el instrumento a partir de estos instrumentos.

De anteriores reuniones con pobladores e instituciones, se sabe que el plan contempla un total de 223 proyectos organizados en siete ejes estratégicos: competitividad económica, ordenamiento territorial, movilidad logística, gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, patrimonio e identidad, y gobernanza.

De este total, 62 proyectos corresponden al ámbito local y representan una inversión estimada de 2,149 millones de soles. Entre las principales iniciativas figuran la creación de un mercado regional en el área metropolitana con un presupuesto de 80 millones de soles; la implementación de plantas de tratamiento de agua en el distrito de La Joya; la construcción de centros de salud en distritos de la parte baja de La Joya, Vítor, Siguas y Santa Rita, y de la parte alta como Pocsi, Polobaya y San Juan de Tarucani; así como el mejoramiento de vías rurales y la instalación de centros de acopio logístico para impulsar la actividad agropecuaria.

En el eje de gestión del riesgo de desastres, el PAT incluye protocolos para enfrentar inundaciones, actividad volcánica y sismos, en respuesta a los recientes huaicos que afectaron distritos como Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma y Cerro Colorado.

Asimismo, incorpora proyectos de promoción turística vinculados al patrimonio cultural, junto con iniciativas de energía renovable, como la instalación de plantas solares en La Joya, y la proyección de una ciudad agroindustrial en la zona de Majes.

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