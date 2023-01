Luego de una semana de paralización, los vuelos se reiniciaron esta mañana en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa, pero con un horario restringido, de 6:00 horas a 13:00 horas. Es decir, no hay vuelos en las tardes, ni en las noches.

Esta restricción afecta a cientos de pasajeros que no pueden reprogramar sus vuelos en el menor tiempo posible. Este es el caso de Marco Antonio, un padre de familia que estaba por viajar el jueves de la semana pasada, 19 de enero, pero se canceló el vuelo debido a las protestas y ahora no tiene fecha de viaje.

Explicó que tenía una cita médica en Lima por la salud delicada de su hijo, pero la reprogramó para este lunes, sin embargo, no consigue la programación de su vuelo.

“Quiero que me den el pasaje para el domingo, pero me dicen que no hay. Estoy en la lista de espera, pero deberían priorizar por salud. ¿A quién le reclamo?”, dijo el desesperado padre de familia.

De perder la cita para el lunes, tendría que esperar otra semana, lo que implica un gasto adicional en alimentos y hospedaje.

Cientos de pasajeros desesperados por viajar desde Arequipa, luego de una semana se suspensión de operaciones| Foto: Leonardo Cuito

Otro pasajero que necesita trasladarse a Chiclayo por motivos laborales, mostró su malestar, porque permaneció una semana sin retornar a su destino.

Las operaciones en el terminal aéreo se suspendieron, luego de las protestas e intentos de ingreso por parte de algunos manifestantes. En este escenario se dañó algunas luminarias o luces guías para los vuelos nocturnos.

