Con el objetivo de facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cara a las próximas elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una jornada extraordinaria de atención este sábado 20 de junio en seis oficinas de Arequipa.

La atención se desarrollará de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. y permitirá a los ciudadanos realizar trámites de renovación, duplicado y recojo de DNI.

Las sedes habilitadas en la región serán la oficina principal del Cercado de Arequipa, el centro de atención MAC Arequipa, la agencia de Cayma, la agencia de Camaná, la agencia de Islay y la oficina de Majes, ubicada en la provincia de Caylloma.

En total, más de 100 oficinas del Reniec a nivel nacional participarán en esta jornada especial, orientada a acercar los servicios registrales a la población y agilizar la entrega de documentos de identidad.

Respecto al recojo del DNI, la entidad recordó que los ciudadanos deben verificar previamente que su trámite figure como concluido y que el documento se encuentre listo para su entrega. Esta consulta puede realizarse a través de la plataforma virtual de seguimiento de trámites del Reniec.

La institución también recordó la importancia de contar con el DNI vigente para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre, por lo que exhortó a los ciudadanos a realizar con anticipación los trámites pendientes.