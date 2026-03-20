El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 21 y domingo 22 de marzo en algunas de sus oficinas de las diferentes regiones del país y la ciudad de Arequipa fue incluida.

Según el Reniec, en el caso de Arequipa, la atención en ambas fechas será exclusivamente en su sede principal, ubicada en la calle San Juan de Dios N°122, cruce con la calle Santo Domingo, en el horario de 8:15 a 13:45 horas.

Sin embargo, durante los siguientes fines de semana, hasta el 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, también se atenderá a los ciudadanos, ante la alta demanda de servicios relacionados al DNI electrónico.

Sin embargo, antes de acudir a las oficinas para el recojo del documento, los usuarios deben verificar si su documento ya se encuentra listo para recoger. Esta consulta se puede realizar de manera virtual a través de la página institucional https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm

A continuación, conoce los lugares y horarios exactos de atención ingresando al enlace:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_hK0xvz5n2gjQb7taPa7qTEbti3MIPC/edit?gid=1106677375#gid=1106677375)

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