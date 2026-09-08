Seis adolescentes entre 16 y 17 años fueron rescatados durante una operación a cargo de la Policía y la Fiscalía de Trata de Personas en una fábrica artesanal de adoquines de cemento ubicada en la Asociación Pecuario Pampas Cebollar, en el distrito de Paucarpata. La intervención permitió además la detención preliminar de Valeriano Ponce A., encargado de la fábrica.

La policía realizó seguimiento en el lugar y gracias a eso, la Fiscalía consiguió una orden del Poder Judicial para el allanamiento del local donde se encontraron a los menores realizando tareas que representarían varios riesgos para su seguridad y salud, como la manipulación de maquinaria industrial, exposición al polvo generado por el cemento, instalaciones eléctricas precarias y la carga manual de materiales pesados.

Menores de edad no pueden realizar trabajos que ponga en riesgo su vida e integridad (Foto: Fiscalía)

De acuerdo a la investigación preliminar a cargo de autoridades, los adolescentes eran trasladados hasta el lugar en la tolva de una camioneta y, una vez dentro del predio, participaban en la elaboración y traslado de adoquines de cemento.

Durante la intervención, los seis adolescentes fueron retirados del lugar con la finalidad de garantizar su protección. Las investigaciones determinarán en qué condiciones trabajaban, desde cuándo y cuál era la relación que mantenían con el detenido que fue trasladado a la sede de la PNP de Trata de Personas, donde será investigado por el presunto delito de esclavitud y otras formas de explotación.