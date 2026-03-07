Un total de 259 personas fueron rescatadas en lo que va de la temporada de verano en las playas de las provincias de Islay, Camaná y Caravelí, según informó el jefe de la Unidad de Salvamento y Emergencia (USE) de la Policía Nacional del Perú, Marco Carmen.

La mayor cantidad de rescates se registró en las playas de Mollendo, Punta de Bombón y Camaná.La cifra es menor a la registrada en la temporada de verano de 2025, cuando se reportaron alrededor de 400 rescates en el litoral arequipeño.

El efectivo explicó que muchos de los incidentes ocurren porque algunas personas ingresan a la profundidad del mar por curiosidad o sin medir el peligro de las corrientes. También se han registrado casos de bañistas que se introducen al agua después de consumir bebidas alcohólicas.

Durante la actual temporada se reportaron tres fallecimientos por ahogamiento en el litoral. Dos de los casos ocurrieron en las playas de Lomas y uno en Mollendo.

A la fecha, la Policía mantiene desplegados 92 efectivos en la provincia de Islay, 53 en Camaná y 2 en Caravelí para las labores de vigilancia y rescate.

El personal permanecerá en las playas hasta abril, con motivo del feriado de Semana Santa, periodo en el que aumenta la presencia de veraneantes. Posteriormente, los agentes serán retirados para reforzar la seguridad durante las próximas elecciones generales 2026.

VIDEO



