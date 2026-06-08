Con un avance del 99.383 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la región Arequipa mostró un respaldo a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien se impuso en las ocho provincias durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

A nivel regional, Sánchez obtuvo el 63 % de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, alcanzó el 36%, consolidando una ventaja superior a los 27 puntos porcentuales, pero, ¿cuáles son los resultados de los votos por provincias?

Arequipa

En la provincia más poblada de la región, y con el 99.628 % de las actas procesadas, Roberto Sánchez consiguió el 61.49 % de los votos, equivalente a 446,974 electores. Por su parte, Keiko Fujimori alcanzó el 38.51 %, con 279,923 votos.

Camaná

En la provincia de Camaná, Sánchez obtuvo el respaldo de 21,963 ciudadanos, equivalente al 59.79 % de los votos válidos. Fujimori logró 14,771 votos, que representan el 40.21 %.

Caravelí

Los resultados en Caravelí también favorecieron al candidato de Juntos por el Perú. Sánchez recibió 12,452 votos, equivalentes al 58.40 %, mientras que Fujimori alcanzó 8,868 votos, superior al 41 %.

Castilla

Una de las diferencias más amplias se registró en Castilla. Allí, 12,648 electores votaron por Roberto Sánchez, cifra que representa el 72 % de los votos válidos. En contraste, 4,820 ciudadanos, equivalentes al 27 %, respaldaron a la candidata de Fuerza Popular.

Caylloma

La provincia de Caylloma se convirtió en uno de los principales bastiones electorales de Sánchez. El candidato obtuvo más de 50 mil votos, equivalentes al 83 % del total, mientras que Keiko Fujimori alcanzó 10,231 votos, lo que significa el 16. %.

Condesuyos

En Condesuyos la diferencia también fue marcada. Roberto Sánchez recibió 6,718 votos, equivalentes al 82 %, mientras que Fujimori obtuvo 1,425 votos, que representan el 17%.

Islay

En la provincia de Islay, Sánchez logró el respaldo de 24,910 electores, equivalente al 68% de los votos válidos. Por su parte, Fuerza Popular obtuvo 11,332 votos, que representan el 31%.

La Unión

La provincia de La Unión registró uno de los mayores respaldos a favor del candidato de Juntos por el Perú. Sánchez obtuvo 4,798 votos, equivalentes al 83%, mientras que Fujimori alcanzó 937 votos, igual a 16%.

Los resultados de la segunda vuelta ratifican la tendencia observada en la primera vuelta del proceso electoral. En aquella oportunidad, siete de las ocho provincias de Arequipa respaldaron a Roberto Sánchez.

Las únicas excepciones fueron las provincias de Arequipa e Islay, donde los electores optaron mayoritariamente por otros candidatos. En Arequipa, el mayor respaldo fue para Jorge Nieto, mientras que en Islay el ganador fue Ricardo Belmont por solo 3 votos a Sánchez.

Sin embargo, en la segunda vuelta, Roberto Sánchez logró ampliar su apoyo electoral y consiguió mayoría en las ocho provincias de la región, consolidando a Arequipa como uno de sus principales bastiones, al igual que al sur del país.