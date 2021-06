Más de una veintena de personas mantuvieron, por varias horas, sus rostros pegados al enrejado exterior del hospital Honorio Delgado Espinoza pidiendo que los dejen entrar. Eran los familiares de los pacientes internados en el área de Triaje que fueron retirados por el personal de seguridad del nosocomio regional, con el fin de evitar la concentración de personas al interior del área contaminada y cortar la transmisión del coronavirus y las agresiones al personal médico.

Una de ellas fue Eliluz Sánchez, quien desde hace una semana estuvo pernoctando dentro de Triaje sentada en una silla para acompañar a su madre Luz Marina Peña (76), afectada por la COVID-19.

“Yo no he molestado a nadie, lo que he tratado de hacer es ayudar a las enfermeras que no se dan abasto para la atención de los pacientes, lamento las agresiones que se han dado, pero hay otras personas que ayudan y es lo que quiero hacer”, dijo Eliluz.

Miriam Mogrovejo también pugnaba para que le permitirán su ingreso, desde hace cuatro días ocupaba un espacio en Triaje para acompañar a su padre Ángel Mogrovejo. “Nos han dicho que no vamos a volver a ingresar”, mencionó.

Retiro del área de Triaje para cortar el contagio del virus

Al respecto, el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Richard Hernández, manifestó que fueron complacientes en respetar la idiosincrasia y las costumbres de las personas, permitiendo que algunos familiares se quedaran en Triaje pero no pueden permitir que continúen en el mismo lugar.

“Nuestro personal está siendo agredido y los familiares se están convirtiendo en agentes de contagio, no podemos permitir que esto continúe más aun sabiendo que tenemos nuevas variantes de la COVID que son más contagiosas”, dijo.