El Instituto Nacional de Salud conoció con anticipación sobre la presencia de la variante India del Coronavirus en Arequipa, pero la información no fue publicada inmediatamente y en opinión del gerente regional de Salud, Christian Nova, el Ministerio de Salud no quiso actuar de forma inmediata.

“Yo quiero aclarar sobre la cepa, el día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada, pero el ministro de Salud ayer lo dijo y desconozco los motivos”, manifestó el médico.

Aseguró que, tras enterarse de esta variante, solicitó más vacunas y la cuarentena de 21 días en al menos 4 provincias. Sin embargo, el ministro de Salud Óscar Ugarte, dijo que no dispondrían ninguna medida de intervención en Arequipa.

Cabe recordar que la muestra de la paciente COVID del distrito de Cerro Colorado se realizó el 15 de mayo, por lo que presumen que este virus que es más transmisible que la original se expandió.

Tras la insistencia de las autoridades e instituciones de Arequipa, en conferencia de prensa ayer se anunció la detección de la cepa de la India y con ello el ingreso de riesgo extremo de las provincias Castilla, Arequipa y Caravelí, el envío de una brigada, más vacunas y recursos económicos para la contratación del personal.

Nova reconoció que por la falta de personal descuidaron la primera atención, porque con estos profesionales se formaron las brigadas de vacunación.