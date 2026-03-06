El precio del combustible varió en los grifos de Arequipa en un promedio de 2 soles a consecuencia de la fuga de gas en el distrito de Megantoni en la región Cusco y por el conflicto armado en Medio Oriente.

Algunos grifos dejaron de vender el GLP, así como las plantas o distribuidoras dejaron de vender el balón de gas para el consumo doméstico.

Pese a que Osinergmin señala que no hay desabastecimiento de combustible, las plantas, grifos y envasadores aseguran que ya no cuentan con el combustible.

Aquí detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 6 de marzo en algunos grifos de Arequipa. En un grifo de la Av. Venezuela se agotó la gasolina Premiun.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 6 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero, se vende a 15.90 soles; en el grifo Primax del Óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 14.79 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla se vende a 15.96 soles: en el grifo Repsol de la Av. Jorge Chávez en el Cercado de Arequipa se vende a 15.99 soles; en el grifo IV Centenario de Petroperu se comercializa a 15.49 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 6 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 17.20 soles; en el grifo Primax del Óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 16.39 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla se vende a 17.59 soles: en el grifo Repsol de la Av. Jorge Chávez en el Cercado de Arequipa se vende a 19.99 soles; en el grifo IV Centenario de Petroperú se comercializa a 16.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 2 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 17.60 soles; en el grifo Primax del Óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 17.79 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla se vende a 17.45 soles: en el grifo Repsol de la Av. Jorge Chávez en el Cercado de Arequipa se vende a 19.99 soles; en el grifo IV Centenario de Petroperú se comercializa a 16.59 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 6 de marzo en Arequipa?

En el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero se agotó el GLP y dejaron de vender; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla se vende a 6.79 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 6 de marzo?

El balón de gas de 5 kilos se vende a 30.30 soles, de 10 kilogramos se vende a 52 soles, de 15 kilos a 95.80 y de 45 kilos a 224 soles en la planta envasadora de Llamagas en Cerro Colorado, sin embargo, las personas forman colas desde la madrugada y aún no son atendidos.