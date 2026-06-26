A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 26 de junio en la Ciudad Blanca.

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¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 26 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 17.99 soles en el grifo Salaverry, distrito de Socabaya; a 18.00 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. en la av. Vidaurrazaga, distrito de José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 17.69 soles en el grifo Pecsa de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 18.80 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 26 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 19.57 soles en el grifo Salaverry, distrito de Socabaya; 19.40 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. en la av. Vidaurrazaga, distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 19.19 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; a 18.89 soles en el grifo Pecsa de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 19.85 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 26 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 20.99 soles en el grifo Salaverry, distrito de Socabaya; 20.90 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. en la av. Vidaurrazaga, distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 19.69 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; y a 19.95 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 26 de junio en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 7.40 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. en la av. Vidaurrazaga, distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 7.59 soles en el grifo Pecsa de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 7.31 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 26 de junio?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 53.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 54.00 soles en Chaski Gas de la av. La Paz, Cercado de Arequipa, según Facilito.