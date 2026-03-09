El precio del combustible aumentó en los grifos de Arequipa en más 3 soles por galón y el precio del balón de gas por más de 8 soles, por el argumento del desabastecimiento por el conflicto armado en Medio Oriente y la fuga de gas en el distrito de Megantoni en la región Cusco.

Algunos grifos dejaron de vender el GLP y en otros se registra largas colas. Asimismo, algunas plantas o distribuidoras dejaron de vender el balón de gas para domicilio y le precio aumentó hasta en 10 soles, pese a que Osinergmin señaló que no hay desabastecimiento, las plantas, grifos y envasadores aseguran que ya no cuentan con el combustible.

Aquí detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 9 de marzo en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 9 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Chaski Gas en la Av. Jesús se vende a 18.85 soles; a 17.59 soles en la estación Milagritos en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya; a 16.99 en el grifo Pecsa en la misma Av. Salaverry de Socabaya.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 9 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Chaski Gas en la Av. Jesús se vende a 19.95 soles; a 18.75 soles en la estación Milagritos en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya; a 17.89 soles en el grifo Pecsa en la misma Av. Salaverry de Socabaya.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 9 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Chaski Gas en la Av. Jesús se vende a 18.95 soles; a 18.62 soles en la estación Milagritos en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya; a 18.99 en el grifo Pecsa en la misma Av. Salaverry de Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 9 de marzo en Arequipa?

En el grifo Chaski Gas en la Av. Jesús se vende a 9.20 soles; a 9.25 soles en la estación Milagritos en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya; a 10.29 soles en el grifo Pecsa en la misma Av. Salaverry de Socabaya, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento se vende a 7.50 soles, donde se registran largas colas.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 9 de marzo?

En la Planta de gas de la Av. Las Peñas el balón de gas de 10 kilos se vende a 55 soles, de 15 soles a 69.30 soles y de 45 kilos a 207.80 soles.