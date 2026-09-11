Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 11 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 11 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en la estación de servicios Santa Rosa en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.99 soles el galón, en el grifo Copar en Av. Kennedy en Paucarpata a 19.49 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en la Av. N°2 en Las Esmeraldas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 19.58 soles, en servicentro Ptromil en Av. Tahuaycani en Sachaca a 19.58 soles, en el grifo Sur Arequipa en la v. Jesús en el Cercado de Arequipa a 19.59 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 11 de setiembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Semir Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 20.40 soles, en el grupo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 20. 40 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 20.69 soles, en la estación de servicios Santo Tomas en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 20.69 soles, en el grifo Peca en la Av. Salaverry en Socabaya a 21. 29 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 11 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 24.99 soles el galón, en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 24.99 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 23.89 soles, en la estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa-Yura en Yura a 23.90 soles, en el grifo DBM & M en la carretera Panamericana Sur en La Joya a 23.97 soles, en el grifo Don Felipe en la Prolongación Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 24.29 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 11 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 7.29 soles el galón, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya a 7.69 soles, en el grifo Zeta Gas Andino en la Av. Yahuaycani en Sachaca a 6.88 soles, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en Arequipa a 7.05 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 7.05 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 7.10 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 11 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en Upis Rafael Belaúnde en Cayma a 47.99 soles, la marca Masgas en Wayki Gas Express en la Asoc. Nuevo Characato en el distrito de Characato a 48 soles, la marca Pecsagas en el local de Guevara Cuto en la calle mayta Capac en el distrito de Hunter a 48 soles, la amrca J& & J Gas en el local de Érika Mamani en la Av. Horacio Zeballos en Socabaya a 48 soles.