Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 13 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 13 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 18.90 soles el galón, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 18.99 soles, en el grifo Las Tores en Alto Selva Alegre a 19.46 soles, en grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.65 soles, en el servicentro Ptromil en la Av. Tahuaycani en Sachaca a 19.98 soles, en la estación de Servicios Mi Grifo en la Panamericana Sur Sector San José en La Joya a 19.99 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 13 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 19.90 soles, en el grifo Las Torres en la Asociación Complejo Artesanal Alto Selva Alegre a 20.47 soles, en estación de Servicios Mollebaya en la carretera a Yarabamba a 20.80 soles, en el grifo Salaverry en la Av. Salaverry en Socabaya a 20.80 soles, en Industritas Rubber en la calle Yarabamba en Characato a 20.80 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo Km. 15 en Sachaca a 20.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 13 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km. 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 23.30, en la Estación de Servicio Exact Perú en la carretera Yura KM 15.5 en Yura 23.40 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Kuis Bustamanete y Rivero a 23.74 soles, en Servicentros Miguel Grau en la Av. Miguel Grau en Paucarpata a 23.79 soles, en grifo Las Torres en la Asoc. Complejo Artesanal en el distrito Alto Selava Alegre a 23.96 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 13 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 8.65 soles el galón, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 8.78 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 8.79 soles, en el grifo Autrisa en la calle Junín en Arequipa a 8.79 soles, en inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Km. 1.5 en Sachaca a 8.79 soles, en el grifo Pacidama en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en Arequipa a 8.84 el galón.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 13 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Solgas en la planta envasadora de la Variante de Uchumayo Km 3.5 en el distrito de Yanahaura a 49.80 soles, la marca Lima Gas en el establecimiento Lima Gas en Centro Industrial Las Canteras en Cerro Colorado a 51.90 soles, la marca Solgas en la planta de la Variante de Uchumayo en Yanahuara a 53.80 soles, la marca J&J Gas en la Asociación Granjeros Forestales El Paraíso Pascana en Yura a 59 soles, la marca Chaski Gas en la planta de la Av. Las Peñas Km 1.6 El Pasto en Socabaya a 59.50 soles, la marca Llama Gas en la planta de la Av. Las Canteras, autopista Arequipa La Joya en Cerro Colorado a 62 soles.