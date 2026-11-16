Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 16 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 16 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 18.99 soles, en el grifo Las Tores en Alto Selva Alegre a 19.46 soles,en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en Arequipa a 19.43 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 19.50 soles, en el grifo Copar en la Av. Kennedy en Paucarpata a 19.89 soles, en el grifo de la Av. Socabaya en el distrito del mismo nombre a 19.79 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 16 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 19.90 soles, en el grifo Sur en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 20.45 soles, en Grupo FR Perú en la Av. Perú en Cerro Colorado 20.60 soles, en el establecimiento Andrés Gorbeña en la Av. Primavera en José Luis Bustamante y Rivero a 20.68 soles, en la estación de servicios Mi Grifo en la carretera Panamericana Sur Km. 980.7 en sector San José en La Joya a 20.79 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 16 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 23.40 soles, en corporación Grifersa en la carretera Arequipa-Yura en Cerro Colorado a 23.49 soles, en el grifo JHP en Av. Kennedy en Paucarpata a 23.59 soles, en Inversiones KMH SAC en la carrera antigua Cerro Verde en Uchumayo a 23.69 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en la Av. Primavera en José Luis Bustamante y Riveri a 23.75 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 16 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 8.79 soles, en el grifo Autrisa Automotriz en la calle Junín a 8.79 soles el galón, em Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo a 8.79 soles, en grifo Chaskigas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 8.84 soles, en el grifo Lubemebu en la Av. Alcides Carrión en José Luis Bustamante y Rivero a 8.95 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 16 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca masgas en la planta de envasamiento Solgas en la Variante de Uchumayo Km. 3.5 en Yanahuara a 49.80 soles, la marca Chaski Gas en la planta Corporación Andina del Gas Perú en Av. Las Peñas en Socabaya a 59.50 soles, la marca Costa Gas en la planta Costa Gas Chimbote en la carretera a Yura Km. 12 EN Asociación Granjeros Unidos en Cerro Colorado a 60 soles.