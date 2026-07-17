Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 17 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 17 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 13.38 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 17.89 soles, en Herka Soluciones en Characato a 14.99 soles el galón, en el grifo Coesti Santa Mónica en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 16.49 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 16.59 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 17 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 18.39 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 19.09 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 17.80 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 17.96 soles, en el grifo Gresval en la Av. prolongación Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 17.97 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 17 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 19.45 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 20.09 soles, en el Grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento a 18.30 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 18.89 soles, en el grifo Bellavista en Hunter a 19.25 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 17 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya se vende a 6.89 soles el galón, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.80 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 6.89 soles, en el grifo Estaciones de Servicios del Perú en la Av. Lambramani en Arequipa a 6.95 soles, en Lubemebu en la Av. Alcides Carrión en José Luis Bustamante y Rivero a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 13 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca New Gas en el local de venta ubicado en PP.JJ. Víctor Andrés Belaúnde en Cerro Colorado a 41.50 soles, la marca Vita Gas en la Asociación Peregrinos de Chapi en Quequeña a 45 soles, la marca Z Gas en Upis Rafael Belaúnde Diez Canseco en Cayma a 46.99 soles, la marca Pecsagas en la calle Mayta Capac Zona A en Hunter a 48 soles.