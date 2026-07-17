La segunda fecha de la fase 2 pondrá frente a frente a equipos llamados a pelear el ascenso y a otros obligados a reaccionar si no quieren despedirse temprano del torneo. Con ocho compromisos repartidos entre sábado y domingo, la jornada tendrá escenarios en distintos distritos de la región.

La cartelera se abre el sábado 18 de julio, desde las 3:15 de la tarde, con cinco encuentros. En San Pedro de Cajas (Tarma), Asociación Deportiva Cóndor tendrá una dura prueba frente al favorito Asociación Sumar Motors de Huancayo. En Paccha, Cultural Municipal medirá fuerzas con Defensor Cormis Asociados de Jauja, mientras que en Ahuac, el local enfrentará a Municipal de Usibamba.

En la Selva Central, Unión Perené buscará hacerse fuerte en casa frente a Juventud Cocaya de La Oroya. La jornada se completa en el estadio Richard Müeller Vozeler, donde Defensor Concepción protagonizará un duelo de pronóstico reservado ante Juventud Alianza Ahuac.

Un doblete

El domingo 19, en el Monumental de Jauja, se juega un doblete. A la 1:15 p. m., CESA intentará imponerse frente a Academia Deportiva Racing de Satipo. Luego, a las 3:15 p. m., Asociación Paccha Chico saldrá como favorito ante el juvenil Los Canarios de Tarma. En paralelo, Progreso Colcabamba Juvenil recibirá en Pampas, Tayacaja, a Atlético Chanchamayo en otro duelo clave.