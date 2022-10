Rohel Sánchez Sánchez, virtual gobernador de la región de Arequipa, marcó su posición con relación al proyecto minero Tía María al afirmar que es competencia del Gobierno nacional y ya afirmaron que no va.

“El Estado no puede imponer actividades económicas donde la población no está de acuerdo. Tía María no es competencia de Gobierno Regional, es de Gobierno Nacional, dijo que no va. No podemos retomar, caso contrario, solicitaremos auditoría internacional para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, afirmó.

Sánchez informó que las elecciones terminaron el 2 de octubre y trabajará con todas las autoridades electas, sin importar el movimiento regional o partido político.

Richard Ale, virtual alcalde de la provincia de Islay por Yo Arequipa, señaló que trabajará de la mano con él por la construcción de una represa y descontaminar el río Tambo.

“Las elecciones terminaron ayer (2 de octubre) y ahora corresponde convocar a las autoridades provincial, distrital y organizaciones de base para trabajar como corresponde. Se instalarán mesas de trabajo por el cambio de desarrollo que hemos planteado”, dijo.

No obstante, el exrector de la Universidad Nacional de San Agustín informó que continuará con el proyecto agroindustrial Majes Siguas II.

“Majes Siguas II se debe hacer, hay que ver el tema técnico, el tema jurídico tenemos que revisarlo y conversarlo con la empresa contratista, nos puede traer problemas. La adenda 13 le quita responsabilidad al contratista y la asume el Gobierno Regional de Arequipa. Ya está hecho y tenemos que hacerlo”, recalcó.

Sánchez resaltó que ejerció en auditoria 21 años antes de ser rector de la Unsa y de encontrar irregularidades en la gestión de Kimmerlee Gutiérrez lo reportará al Ministerio Público.

“Mi especialidad es la auditoria en el sector privado y público. Hay autoridades que tienen que cumplir su función, de encontrarse algunas irregularidades, allí estará la fiscalía”, dijo.

HÉCTOR HERRERA CRITICA A ROHEL SÁNCHEZ

Héctor Herrera Herrea del movimiento regional Arequipa Avancemos, califica de camaleón a Rohel Sánchez por sus propuestas donde fija una posición, como al proyecto Tía María, donde afirma que se debe respetar la voluntad del pueblo y, por otro lado, lo cuestiona por tener comunicación con Rómulo Mucho que está a favor de la minera.

“Es muy fácil dar respuestas tibias. Alguna vez se preocupó de Tía María, ojalá que sea de buen corazón. Uno tiene que ser frío o caliente y no tibio ni a medias tintas. Particularmente Tía Maria no va porque es un proyecto que está en contra de una población, el Estudio de Impacto Ambiental es un desastre”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Futuro gobernador de Arequipa estaría rodeado de cuestionados personajes de Perú Libre

Herrera duda de las personas que rodean a Sánchez como dirigentes estudiantiles cuestionados. No obstante, afirmó que se debe priorizar en educción, salud, transporte y lucha contra la corrupción.

“Se le vio con dirigentes estudiantiles muy cuestionados, también con Rómulo Mucho. En la campaña hubo muestras de no hablar las cosas y claras y directas”, dijo.

FUNCIONARIOS PARA LA GESTIÓN 2023 - 2026

El nuevo gobernador de Arequipa señaló que cuenta con el equipo técnico suficiente para afrontar la gestión 2023 – 2026. Los nombres de los nuevos funcionarios se conocerán luego de la entrega de credenciales. Es un misterio si Cristian Nova recibirá el respaldo de Rohel Sánchez y tomará decisiones en la Gerencia Regional de Salud.