Ante la denuncia de comuneros y población sobre forados muy cerca del Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana, gerente regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Vladimir Yáñez Rodríguez, negó que haya actividad minera.

Fiscalización

“Dentro del ámbito o polígono de un área de conservación regional, no se puede dar concesiones mineras, eso está totalmente prohibido. Nosotros tenemos el ACR Huaytapallana desde el 2011, de ese año en adelante no se pueden otorgar concesiones. Pero hay concesiones fuera del entorno, por lo que hemos ido a verificar a través d e las instituciones competentes, que no se está dando el tema extractivo, sino que se realizaron solo exploraciones”, informó Vladimir Yáñez Rodríguez.

En la zona del Pariahuanca, colindante con Huaytapallana, existe una mediana minería, el funcionario añadió que la Fiscalía del Ambiente acudió para realizar recojo de muestras de agua, suelo y otros, ante una denuncia de contaminación.

“Estamos vigilantes sobre lo que pueda suceder. Nosotros estamos en contra de la minería ilegal, pero la minería que es responsable y cumple con todas las normativas debemos apoyar”, añadió el funcionario.