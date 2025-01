En diálogo con Diario Correo, el gobernador regional Rohel Sánchez afirmó que espera ser evaluado al final de su gestión en 2026 y reconoció que uno de los aspectos a mejorar en su gestión es la comunicación de los avances en proyectos, convenios y otras iniciativas vinculadas a su plan de descentralización, el cual ha sido cuestionado en estos dos años que tiene de gestión.

El sector Salud es un tema crítico dentro de la región, desde su despacho ¿qué se está trabajando para solucionar estos problemas? El año 2023 gestionamos ante el Ministerio de Salud y logramos tener 28 millones de soles para el Goyeneche, de los cuales 12 millones son para equipamiento y 16 millones para mantenimientos. En el Honorio Delgado las necesidades son múltiples, pero estamos implementando con algunos equipos y a nivel de región estamos atendiendo con ambulancias. Pero la buena noticia para Arequipa, en el caso del Goyeneche, el viernes pasado se presentaron dos estados para que se realice la construcción del nuevo hospital. La próxima semana se da la buena pro y se firma.

Menciona usted presupuesto para equipar el hospital Goyeneche, sin embargo, el Cuerpo Médico de este nosocomio anunció la venta de rifas para adquirir equipos que el Gobierno Regional no realizó. Lamentablemente son profesionales que quieren hacer escándalo, quieren hacer noticia, no es serio. Con una rifa ¿qué vas a comprar? Yo he autorizado una inversión de 63 millones de soles en equipamiento, lamentablemente es el personal administrativo los que los han ido dilatando y también unos profesionales de la salud.

También, sobre las 17 ambulancias que han sido adquiridas, se ha denunciado están empolvándose en el almacén, ¿cuál es el estado de estas? Eso es ridículo y yo ahí lamento la postura de la consejera. Lo que implica en el caso de las ambulancias hay que realizar el procedimiento de equiparlas y luego de eso recién iniciamos el trámite de la placa. Una vez que nos den la placa haremos las entregas, no solo de las 17, sino de todas las que están en ese proceso.

¿Cómo van los expedientes de saldo de obras de los hospitales de Camaná, Cotahuasi, Chala y Maritza Campos? Hemos asumido el control absoluto y estamos en plena elaboración del expediente de saldo de obra del hospital Maritza Campos que en febrero tendremos concluido el expediente y del hospital Camaná lo tendremos el 7 de febrero. En el caso de Cotahuasi y Chala, estamos en plena convocatoria de consultoría para que se hagan los expedientes.

Por otro lado, gobernador, hemos visto que últimamente ha realizado visitas a las obras que se viene ejecutando ¿se ha podido evidenciar que hay retrasos? Sí, en algunas obras hay algunos retrasos atribuibles a mala elaboración de los expedientes técnicos, que datan ya de época de pandemia, otros por la normatividad también ya variaron, hay otros casos también por la propia ley de contrataciones y otros retrasos se dan por la mala práctica de los proveedores.

En el caso de colegios ¿se va a garantizar que las instituciones estén listas para el inicio del año escolar? De las que yo he mapeado, no tengo el nombre de todas, pero por ejemplo el Gran Amauta sí o sí debe terminarse en febrero. Hemos visitado otras instituciones y su se pueden concluir, no solamente acá sino en otras provincias.

Los vecinos de Mariano Melgar han tomado el campamento de la obra de mejoramiento vial denunciando que no hay avances Es una obra que tiene muchos problemas que viene de atrás y ahí hemos dispuesto nosotros que no hay ampliación de presupuesto. Esas obras se cierran con el saldo de presupuesto que tienen y no hay más.

Algunos gremios mencionaban que no hay obras de envergadura de su gestión La gestión es 2023-2026, yo pediré que en diciembre de 2026 me juzguen por las obras. Porque a estas alturas todo está encaminado y todo el presupuesto del 2025, 2026 está comprometido.

Doctor, por parte del Gobierno Regional, ¿cómo se va a trabajar este tema de corrupción? Han habido denuncias de presuntos contrataciones irregulares en casos presuntos nepotismos dentro del Gobierno Regional . Temas de presunto nepotismo, no hay tal situación, por una sencilla razón. El gobernador no contrata y menos en temas operativos. Tenemos en promedio 36 000 personas, entonces, eso es descartado. Tal es el caso donde denunciaron que hay injerencia por parte de mi esposa cuando la Fiscalía ya archivó ese caso. Lo que sucede es que hay personas que son adictas al escándalo y hacen ese tipo de escándalos. Yo quiero ratificar que desde la gobernación estamos decidido a hacer una lucha conformacional contra la corrupción.

Una de estas denuncias que usted está realizado es sobre personas que dicen tener algún vínculo con usted, algunos consejeros han solicitado que usted mencione los nombres. Son presunciones y hay que prevenirlo. Es un tema que tiene que hacerlo la instancia correspondiente que tiene que hacer la investigación. En su momento daremos cuenta. Los consejeros, en vez de estar haciendo escándalos deben de estar haciendo su chamba y no confundir gestión con fiscalización. En su momento daremos cuenta.

Hay unas denuncias graves en contra del gerente de AUTODEMA, como las deudas que se estarían dando por parte de los proveedores del pasacalle regional y de Festiagro 2024. Ya se ha dispuesto a que gerencia general tome acciones sobre el caso, porque eso no es autorización de gobernación o de gerencia general. Son decisiones propias que ellos han organizado. Como gobernador, rechazo este tipo de acciones. Ojalá que intervenga la Contraloría y también Secretaría Técnica y dentro de ellos se haga la determinación de responsabilidades y se emita los informes y posteriormente las acciones que correspondan.

Finalmente, ¿gobernador cuál es la autocrítica que hace Rohel Sánchez Sánchez en sus 2 años de gestión? No comunicar los avances de las obras que estamos haciendo. Para la región Arequipa hemos gestionado un promedio de más de 8 mil millones de soles. Estamos haciendo obras en todos los sectores, educación, salud, infraestructura, carreteras. Somos la región piloto en implementar el bono Canon, las ‘casitas calientes’ y no estamos comunicando. Entonces ahí vamos a reforzar.