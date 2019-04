Sedapar no advierte cambio de medidores a vecinos de Tahuaycani

Vecinos de la avenida Tahuaycani, en Sachaca, informaron que Sedapar comenzó a intervenir en la zona para retirar los medidores de la parte interior de las viviendas y colocarlos fuera de las mismas.

Aunque no desaprueban la iniciativa, criticaron que la empresa que distribuye agua potable en los domicilios no haya advertido a los propietarios de las casas frente a las cuales se desarrollan trabajos de excavación y remoción de tierras y a las que afectará con el cambio del medidor.

“Ahora mismo Sedapar ya ha roto veredas y parte de las pistas sin habernos comunicado nada de esto a nosotros ni a la municipalidad”, señaló Jorge Fernández Tapia, dirigente vecinal.

La situación fue dada a conocer al alcalde Emilio Díaz, quien aseguró que aunque Sedapar no necesita permiso de la municipalidad para los cambios domiciliarios, ellos enviaran mañana lunes una carta de protesta a la empresa para que restituya los espacios a un buen estado. “Estamos viendo que no se está dejando tal como encontraron los espacios donde interviene Sedapar. Por eso exigimos que no perjudiquen a los vecinos”, señaló el edil.